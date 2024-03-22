Савельева Роза
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Сын: Савельев Эдуард Александрович
Отец ребёнка: Савельев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Александр Дмитриевич
Смерть
?.05.1991
Соетский район .Ильинка
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно