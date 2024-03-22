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Савельева Роза

Место рождения

Подчасовня, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1972 г.р.
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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подчасовня, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1972

Сын: Савельев Эдуард Александрович

Отец ребёнка: Савельев Александр Дмитриевич

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Александр Дмитриевич

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Александр Дмитриевич

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Смерть
?.05.1991
Соетский район .Ильинка
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
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