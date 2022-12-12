Баженова (Узенькова) Маргарита Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Узенькова) Маргарита Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Узеньков Пётр Николаевич

Мать: Узенькова Надежда Венедиктовна

Рождение ребёнка
19.06.1949

Дочь: Попова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Баженов Сергей Николаевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баженова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Баженов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баженова Алевтина Сергеевна

Отец ребёнка: Баженов Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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