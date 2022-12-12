Баженова (Узенькова) Маргарита Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1949
Дочь: Попова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Баженов Сергей Николаевич
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Баженов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженова Алевтина Сергеевна
Отец ребёнка: Баженов Сергей Николаевич
Смерть
Неизвестно