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Курицын Николай Андреевич

Место рождения

Горка, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курицына (Пальмина) Евдокия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Военная награда
20.05.1945
Вид награды: Медаль «За боевые заслуги» | Основание: Приказ подразделения №: 5 от: 20.05.1945 Издан: 110 зенап 1 див. ПВО КолМОР СФ | Звание/ Должность: старшина | Награда/Поощрение | Память народа | ... Показать все
Военная служба
До 18.11.1948
Воинское звание: старшина | Память народа | Электронная база данных
Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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