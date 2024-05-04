Курицын Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная награда
20.05.1945
Вид награды: Медаль «За боевые заслуги» | Основание: Приказ подразделения №: 5 от: 20.05.1945 Издан: 110 зенап 1 див. ПВО КолМОР СФ | Звание/ Должность: старшина | Награда/Поощрение | Память народа | ... Показать все
Военная служба
До 18.11.1948
Воинское звание: старшина | Память народа | Электронная база данных
Смерть
Неизвестно