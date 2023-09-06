Девятовский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.06.?
Дочь: Девятовская Ольга Александровна
Мать ребёнка: Гризодубова Эльвира Александровна
Рождение ребёнка
27.07.?
Сын: Девятовский Михаил Александрович
Мать ребёнка: Гризодубова Эльвира Александровна
Рождение ребёнка
27.07.?
Сын: Девятовский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Гризодубова Эльвира Александровна
Бракосочетание
Неизвестно