Девятовский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятовский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.?

Дочь: Девятовская Ольга Александровна

Мать ребёнка: Гризодубова Эльвира Александровна

Рождение ребёнка
27.07.?

Сын: Девятовский Михаил Александрович

Мать ребёнка: Гризодубова Эльвира Александровна

Рождение ребёнка
27.07.?

Сын: Девятовский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Гризодубова Эльвира Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гризодубова Эльвира Александровна

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