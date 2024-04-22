Норкин Василий Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Норкин Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
28.12.1883
Сын: Норкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Норкина Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Норкин Иван Васильев
Мать ребёнка: Норкина Александра Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно