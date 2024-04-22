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Норкин Василий Фёдоров

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Норкин Фёдор Васильев

Мать: не указана

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.12.1883

Сын: Норкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Норкина Александра Фёдорова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Норкин Иван Васильев

Мать ребёнка: Норкина Александра Фёдорова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Норкина Александра Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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