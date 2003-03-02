Пустоветова (Садковая) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения20.08.1927
Дата смерти02.03.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пустоветов Андрей Федорович
Смерть
02.03.2003
Журавское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край