Пустоветова (Садковая) Екатерина Петровна 20.08.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пустоветова (Садковая) Екатерина Петровна

Место рождения

Старый Острополь, Хмельницька область

Дата рождения

20.08.1927

Дата смерти

02.03.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Острополь, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустоветов Андрей Федорович

Рождение ребёнка
23.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пустоветов Андрей Федорович

Смерть
02.03.2003
Журавское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край

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