Серебренникова (Солонинина) Евгения Павловна
Место рождения
Дата рождения22.12.1854
Дата смерти01.05.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1873 по 1879
Место жительства
С 1881 по 1883
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Место жительства
С 1883 по 1885
Место жительства
С 1885 по 1897
Смерть
01.05.1897