Серебренникова (Солонинина) Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова (Солонинина) Евгения Павловна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

22.12.1854

Дата смерти

01.05.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1873 по 1879
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1881 по 1883
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Место жительства
С 1883 по 1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1885 по 1897
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
01.05.1897
Пермь, Пермский, Пермский край
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