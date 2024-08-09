Акилина Мартынова
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Семчино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
д.Семчино
Рождение ребёнка
1738
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
д.Семчино
Рождение ребёнка
1740
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
д.Семчино
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
д.Семчино
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Афимья Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
д.Семчино
Смерть
Неизвестно