Акилина Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Мартынова

Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитин

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1738

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1740

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Афимья Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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