Саламатина (Фирсова) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатина (Фирсова) Юлия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1982

Отец: Фирсов Николай Карпович

Мать: Фирсова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламатин Роман Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саламатина Екатерина Романовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламатин Никита Романович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламатин Михаил Романович

Отец ребёнка: Саламатин Роман Алексеевич

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