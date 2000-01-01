Саламатина (Фирсова) Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1982
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1982
Отец: Фирсов Николай Карпович
Мать: Фирсова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саламатина Екатерина Романовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саламатин Никита Романович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саламатин Михаил Романович
Отец ребёнка: Саламатин Роман Алексеевич