Бутаков Спиридон
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти07.07.1938
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Бутаков Архип
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутакова (Бутакова) Дарья
Смерть
07.07.1938
Причина смерти: Расстрелян тройкой НКВД
Рождение ребёнка
18.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутакова (Бутакова) Дарья
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область