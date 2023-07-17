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Бутаков Спиридон

Место рождения

Бутаково, Качугский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

07.07.1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Бутаков Архип

Мать: Бутакова (Бутакова) Агапия

Бутаково, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутакова (Бутакова) Дарья

Бутаково, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
07.07.1938
Причина смерти: Расстрелян тройкой НКВД
Рождение ребёнка
18.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутакова (Бутакова) Дарья

Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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