Савин Алексей Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти30.10.1898 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Савина Пелагея Гавриилова
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Савина Пелагея Гавриилова
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Савина Пелагея Гавриилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1898 ст.
Похороны
01.11.1898 ст.