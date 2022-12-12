Савин Алексей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавин Алексей Петров

Савин Алексей Петров

avatar

Место рождения

Сашино, Михайловский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

30.10.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Сашино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Савин Кузьма Алексеев

Мать ребёнка: Савина Пелагея Гавриилова

Сашино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Савин Степан Алексеев

Мать ребёнка: Савина Пелагея Гавриилова

Сашино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Савин Никанор Алексеев

Мать ребёнка: Савина Пелагея Гавриилова

Сашино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Пелагея Гавриилова

Смерть
30.10.1898 ст.
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Похороны
01.11.1898 ст.
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close