Сафронов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Вероника Витальевна

Мать ребёнка: Сафронова-Тишина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Виктория Витальевна

Мать ребёнка: Сафронова-Тишина Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова-Тишина Вера Михайловна

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