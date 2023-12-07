Мусатов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусатов Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мусатова) Анна

Мать ребёнка: Мусатова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова (Мусатова) Екатерина

Мать ребёнка: Мусатова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирина Ксения

Мать ребёнка: Мусатова Анна

Смерть
Неизвестно

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