Чубыкина (Барихина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубыкина (Барихина) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1925

Дата смерти

14.03.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чубыкин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
18.09.1954

Сын: Чубыкин Геннадий Анатольвич

Отец ребёнка: Чубыкин Анатолий Михайлович

Смерть
14.03.2013
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