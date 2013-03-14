Чубыкина (Барихина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1925
Дата смерти14.03.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чубыкин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
18.09.1954
Сын: Чубыкин Геннадий Анатольвич
Отец ребёнка: Чубыкин Анатолий Михайлович
Смерть
14.03.2013