Кулюк Георгий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулюк Георгий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1991 г.р.
1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1991

Сын: Кулюк Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Кулюк Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
07.02.1993

Дочь: Кулюк Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Кулюк Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
12.10.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулюк Юлия Николаевна

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