Кулюк Георгий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1991
Сын: Кулюк Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Кулюк Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
07.02.1993
Дочь: Кулюк Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Кулюк Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
12.10.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулюк Юлия Николаевна