Яков Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Родион Потапьевич
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ксенья Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно