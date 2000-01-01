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Яков Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Родион Потапьевич

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ксенья Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
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