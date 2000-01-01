Касьянова Февронья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Февронья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1848

Сын: Касьянов Анисим Ильич

Отец ребёнка: Касьянов Илья Кузьмич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Касьянов Илья Кузьмич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ульяна Ильинична

Отец ребёнка: Касьянов Илья Кузьмич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Касьянов Илья Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Илья Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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