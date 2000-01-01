Касьянова Февронья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1848
Отец ребёнка: Касьянов Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Касьянов Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ульяна Ильинична
Отец ребёнка: Касьянов Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Касьянов Илья Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно