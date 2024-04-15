Хвостов Матвей Юдаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1851 ст.
Дочь: Петина (Хвостова) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Хвостова Ирина Яковлевна
Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-11-1834
Смерть
Неизвестно