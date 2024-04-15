Хвостов Матвей Юдаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостов Матвей Юдаевич

Хвостов Матвей Юдаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1851 ст.

Дочь: Петина (Хвостова) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Хвостова Ирина Яковлевна

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-11-1834
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.