Дария Пименова Около 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дария Пименова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Василий Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Саввин

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Саввин

Аким-озеро, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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