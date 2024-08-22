Дария Пименова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Василий Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Саввин
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Саввин
Аким-озеро, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно