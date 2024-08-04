Колчин Никита Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин Никита Потапович

Место рождения

Колбинка

Дата рождения

Около 1791

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Колчин Потап Киреевич (Кириллович)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчина Акилина Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Колчин (Потапов) Ларион Никитич

Мать ребёнка: Колчина Акилина Афанасьевна

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