Колчин Никита Потапович
Место рожденияКолбинка
Дата рожденияОколо 1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Колчин Потап Киреевич (Кириллович)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Колчин (Потапов) Ларион Никитич
Мать ребёнка: Колчина Акилина Афанасьевна