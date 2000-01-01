Добрынкина (Тронина) Екатерина Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынкина (Тронина) Екатерина Феофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1922

Дочь: Веряскина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Добрынкин Иван Фролович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Добрынкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Добрынкин Иван Фролович

Смерть
Неизвестно
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