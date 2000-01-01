Добрынкина (Тронина) Екатерина Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1922
Дочь: Веряскина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Добрынкин Иван Фролович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Добрынкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Добрынкин Иван Фролович
Смерть
Неизвестно