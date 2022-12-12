Цыбезов Андрей Карпов
Место рождения
Дата рождения12.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1888
Отец: Цыбезов Карп Иванов
Мать: Евдокия Фоломьева
Бракосочетание
05.11.1907
Жена: Александра Григорьева
Рождение ребёнка
08.08.1908
Сын: Цыбезов Флор Андреев
Мать ребёнка: Александра Григорьева
Рождение ребёнка
18.06.1910
Сын: Цыбезов Петр Андреев
Мать ребёнка: Александра Григорьева
Рождение ребёнка
17.10.1912
Сын: Цыбезов Яков Андреев
Мать ребёнка: Александра Григорьева
Смерть
Неизвестно