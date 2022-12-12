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Цыбезов Андрей Карпов

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1888

Отец: Цыбезов Карп Иванов

Мать: Евдокия Фоломьева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1907

Жена: Александра Григорьева

Рождение ребёнка
08.08.1908

Сын: Цыбезов Флор Андреев

Мать ребёнка: Александра Григорьева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.06.1910

Сын: Цыбезов Петр Андреев

Мать ребёнка: Александра Григорьева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.10.1912

Сын: Цыбезов Яков Андреев

Мать ребёнка: Александра Григорьева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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