Торопченов Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченов Мирон

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

До 1720

Дата смерти

После 1753

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Торопченов Михаил Миронов

Мать ребёнка: Торопченова Авдотья Григорьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
До 1737

Жена: Торопченова Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
Между 1740 и 1742

Сын: Торопченов Григорий Миронов

Мать ребёнка: Торопченова Авдотья Григорьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Торопченов Андрей Миронов

Мать ребёнка: Торопченова Авдотья Григорьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1753

Дочь: Торопченова Авдотья Миронова

Мать ребёнка: Торопченова Авдотья Григорьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1752

Сын: Торопченов Роман Миронов

Мать ребёнка: Торопченова Авдотья Григорьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
После 1753
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