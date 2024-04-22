Торопченов Мирон
Место рождения
Дата рожденияДо 1720
Дата смертиПосле 1753
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720
Рождение ребёнка
1737
Сын: Торопченов Михаил Миронов
Мать ребёнка: Торопченова Авдотья Григорьева
Бракосочетание
До 1737
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1742
Сын: Торопченов Григорий Миронов
Мать ребёнка: Торопченова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1744
Сын: Торопченов Андрей Миронов
Мать ребёнка: Торопченова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1753
Дочь: Торопченова Авдотья Миронова
Мать ребёнка: Торопченова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1752
Мать ребёнка: Торопченова Авдотья Григорьева
Смерть
После 1753