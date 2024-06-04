Булатов Михей Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Булатов Леонтий Никифоров
Мать: Булатова Ксения Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1749
Дочь: (Булатова) Агафья Михеева
Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
04.09.1750
Дочь: (Булатова) Фекла Михеева
Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
16.11.1751
Сын: Булатов Иона Михеев
Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
30.03.1753
Дочь: (Булатова) Дарья Михеева
Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
18.10.1754
Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
16.02.1757
Дочь: (Булатова) Агафья Мл. Михеева
Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Булатов Сила Михеев
Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1764
Сын: Булатов Петр Михеев
Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова
Смерть
После 1764