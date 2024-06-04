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Булатов Михей Леонтьев

Место рождения

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Булатов Леонтий Никифоров

Мать: Булатова Ксения Карпова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1749

Дочь: (Булатова) Агафья Михеева

Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1750

Дочь: (Булатова) Фекла Михеева

Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1751

Сын: Булатов Иона Михеев

Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1753

Дочь: (Булатова) Дарья Михеева

Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1754

Сын: Булатов Сергей Михеев

Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1757

Дочь: (Булатова) Агафья Мл. Михеева

Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Булатов Сила Михеев

Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1764

Сын: Булатов Петр Михеев

Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Марфа Иванова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764

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