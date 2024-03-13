Бутаков Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Геннадий

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутакова Мария Геннадьевна

Мать ребёнка: Бутакова (Заостровных) Наталья Анатольевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Михаил Геннадьевич

Мать ребёнка: Бутакова (Заостровных) Наталья Анатольевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова (Заостровных) Наталья Анатольевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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