Бутаков Геннадий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутакова Мария Геннадьевна
Мать ребёнка: Бутакова (Заостровных) Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутаков Михаил Геннадьевич
Мать ребёнка: Бутакова (Заостровных) Наталья Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно