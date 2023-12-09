Зирюкина (Мамонова) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Мамонов Пётр
Мать: Мамонова Анна
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Зирюкин Артём Игнатович
Рождение ребёнка
03.03.1936
Дочь: Милющенкова (Зирюкина) Анна Артемовна
Отец ребёнка: Зирюкин Артём Игнатович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Зирюкин Артём Игнатович
Смерть
1998