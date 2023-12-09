Зирюкина (Мамонова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зирюкина (Мамонова) Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Мамонов Пётр

Мать: Мамонова Анна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Зирюкин Иван Артёмович

Отец ребёнка: Зирюкин Артём Игнатович

Рождение ребёнка
03.03.1936

Дочь: Милющенкова (Зирюкина) Анна Артемовна

Отец ребёнка: Зирюкин Артём Игнатович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Зирюкин Михаил Артёмович

Отец ребёнка: Зирюкин Артём Игнатович

Смерть
1998

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