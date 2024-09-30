Тикка (Пейппо) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1908
Рождение ребёнка
Около 1919
Отец ребёнка: Тикка Вильгельм Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1922
Сын: Тикка Александр Вильгельмович
Отец ребёнка: Тикка Вильгельм Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1924
Дочь: (Тикка) Мария-Мартта Вильгельмовна
Отец ребёнка: Тикка Вильгельм Иванович
Смерть
Неизвестно