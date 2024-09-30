Тикка (Пейппо) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТикка (Пейппо) Мария Ивановна

Тикка (Пейппо) Мария Ивановна

Место рождения

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
10.02.1908

Муж: Тикка Вильгельм Иванович

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Тикка Иван Вильгельмович

Отец ребёнка: Тикка Вильгельм Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1922

Сын: Тикка Александр Вильгельмович

Отец ребёнка: Тикка Вильгельм Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1924

Дочь: (Тикка) Мария-Мартта Вильгельмовна

Отец ребёнка: Тикка Вильгельм Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.