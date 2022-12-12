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Семенюк Максим Сильвестрович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: Семенюк Сильвестр известно

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
07.10.1895 ст.

Жена: Семенюк Юстина Павловна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 25 или 29 лет. | Невесте 18 лет.
Рождение ребёнка
24.10.1897 ст.

Дочь: Семенюк Мария Максимовна

Мать ребёнка: Семенюк Юстина Павловна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.03.1900 ст.

Сын: Семенюк Николай Максимович

Мать ребёнка: Семенюк Юстина Павловна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.06.1905 ст.

Сын: Семенюк Иван Максимович

Мать ребёнка: Семенюк Юстина Павловна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.10.1908 ст.

Дочь: Семенюк Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Семенюк Юстина Павловна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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