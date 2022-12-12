Семенюк Максим Сильвестрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1866 ст.
Отец: Семенюк Сильвестр известно
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1895 ст.
Жена: Семенюк Юстина Павловна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 25 или 29 лет. | Невесте 18 лет.
Рождение ребёнка
24.10.1897 ст.
Дочь: Семенюк Мария Максимовна
Мать ребёнка: Семенюк Юстина Павловна
Рождение ребёнка
07.03.1900 ст.
Сын: Семенюк Николай Максимович
Мать ребёнка: Семенюк Юстина Павловна
Рождение ребёнка
05.06.1905 ст.
Мать ребёнка: Семенюк Юстина Павловна
Рождение ребёнка
12.10.1908 ст.
Дочь: Семенюк Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Семенюк Юстина Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно