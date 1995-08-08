Манерко Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поздняков Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1990
Дочь: Шведкова Елизавета Игоревна
Отец ребёнка: Манерко Игорь Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манерко Игорь Васильевич