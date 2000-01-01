Колмакова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмакова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Шарова Христиния (Агриппина Яковлевна)

Отец ребёнка: Колмаков Яков Федотович

Пантино
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Колмаков Савва Яковлевич

Отец ребёнка: Колмаков Яков Федотович

Вороненково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колмаков Яков Федотович

Смерть
Неизвестно
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