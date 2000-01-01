Колмакова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Шарова Христиния (Агриппина Яковлевна)
Отец ребёнка: Колмаков Яков Федотович
Пантино
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Колмаков Яков Федотович
Вороненково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно