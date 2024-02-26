Корнеева Евдокия Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1917
Сын: Корнеев Яков
Отец ребёнка: Корнеев Иван Григорьевич
селоТеплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
09.10.1920
Сын: Корнеев Николай
Отец ребёнка: Корнеев Иван Григорьевич
д. Теплово Спасдеменский район Калужской обл.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Корнеев Михаил
Отец ребёнка: Корнеев Иван Григорьевич
селоТеплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
01.05.1927
Сын: Корнеев Анатолий
Отец ребёнка: Корнеев Иван Григорьевич
с.Теплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
04.07.1930
Отец ребёнка: Корнеев Иван Григорьевич
д.Теплово,Морозовский сельский совет,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
17.02.1932
Дочь: Макова Надежда
Отец ребёнка: Корнеев Иван Григорьевич
с.Теплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Смерть
Неизвестно