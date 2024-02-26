Корнеева Евдокия Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Евдокия Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Корнеев Яков

Отец ребёнка: Корнеев Иван Григорьевич

селоТеплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
09.10.1920

Сын: Корнеев Николай

Отец ребёнка: Корнеев Иван Григорьевич

д. Теплово Спасдеменский район Калужской обл.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Корнеев Михаил

Отец ребёнка: Корнеев Иван Григорьевич

селоТеплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
01.05.1927

Сын: Корнеев Анатолий

Отец ребёнка: Корнеев Иван Григорьевич

с.Теплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
04.07.1930

Сын: Корнеев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Корнеев Иван Григорьевич

д.Теплово,Морозовский сельский совет,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
17.02.1932

Дочь: Макова Надежда

Отец ребёнка: Корнеев Иван Григорьевич

с.Теплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Смерть
Неизвестно
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