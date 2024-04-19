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Скворцов Кирилл Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Скворцов Иван Спиридонович

Мать: Скворцова (Липченко) Василиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Павел Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиповская Раиса Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1928

Сын: Скворцов Василий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.01.1942

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