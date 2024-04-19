Скворцов Кирилл Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Павел Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиповская Раиса Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1928
Сын: Скворцов Василий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.01.1942