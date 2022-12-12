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Инякин Федор Николаевич

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Инякин Николай Иванович

Мать: Инякина Аксинья Яковлевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Инякин Василий Федорович

Мать ребёнка: Инякина Татьяна Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Инякина Татьяна Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Инякина Татьяна Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Инякина Татьяна Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Инякина Надежда Александровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инякина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инякина Надежда Александровна

Смерть
Неизвестно
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