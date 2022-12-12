Инякин Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Инякин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Инякина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Инякина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Инякина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Инякина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Инякина Надежда Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инякина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно