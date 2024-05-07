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Черных Данил Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

11.07.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Черных Лука Киреевич

Мать: не указана

ОГАОО-98-2-76
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Кубасова Анна Даниловна

Мать ребёнка: Черных Анастасия Герасимовна

ОГАОО-173-11-1433
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Черных Григорий Данилович

Мать ребёнка: Черных Анастасия Герасимовна

ОГАОО-98-2-76
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Анастасия Герасимовна

Смерть
11.07.1869 ст.
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-12-775
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