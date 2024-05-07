Черных Данил Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смерти11.07.1869 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Черных Лука Киреевич
ОГАОО-98-2-76
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Кубасова Анна Даниловна
Мать ребёнка: Черных Анастасия Герасимовна
ОГАОО-173-11-1433
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Черных Григорий Данилович
Мать ребёнка: Черных Анастасия Герасимовна
ОГАОО-98-2-76
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1869 ст.
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-12-775