Васильева Евлампия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.12.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Васильев Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриевская Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Васильев Фёдор Петрович
Смерть
04.12.1887 ст.