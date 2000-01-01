Васильева Евлампия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Евлампия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.12.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Васильев Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриевская Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Васильев Фёдор Петрович

Смерть
04.12.1887 ст.
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