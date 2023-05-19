Лукерья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Вычислено 1820 ст.
Муж: Степан Иванов
Павловский, Александровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Павел Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Филипп Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Смерть
Неизвестно