Лукерья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1820 ст.

Муж: Степан Иванов

Павловский, Александровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Анна Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Павел Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Филипп Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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