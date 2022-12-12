Татьяна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1800
Сын: Фуртак Корнилий Симеонович
Отец ребёнка: Фуртак Симеон Захарьевич
Носовка, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 283, файл 470 (стр. 86), запись 35 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-LNYY | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
18.12.1801
Дочь: Настасия Симеоновна
Отец ребёнка: Фуртак Симеон Захарьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-TY1T
Рождение ребёнка
17.03.1804
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Фуртак Симеон Захарьевич
1415-1-284-585-12
Рождение ребёнка
17.03.1804
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Фуртак Симеон Захарьевич
1415-1-284-585-13
Рождение ребёнка
09.01.1811
Сын: Фуртак Григорий Симеонович
Отец ребёнка: Фуртак Симеон Захарьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-PNY6
Рождение ребёнка
08.04.1815
Отец ребёнка: Фуртак Симеон Захарьевич
Рождение ребёнка
12.06.1817
Отец ребёнка: Фуртак Симеон Захарьевич