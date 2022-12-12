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Татьяна Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1800

Сын: Фуртак Корнилий Симеонович

Отец ребёнка: Фуртак Симеон Захарьевич

Носовка, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 283, файл 470 (стр. 86), запись 35 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-LNYY | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
18.12.1801

Дочь: Настасия Симеоновна

Отец ребёнка: Фуртак Симеон Захарьевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-TY1T
Рождение ребёнка
17.03.1804

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Фуртак Симеон Захарьевич

1415-1-284-585-12
Рождение ребёнка
17.03.1804

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Фуртак Симеон Захарьевич

1415-1-284-585-13
Рождение ребёнка
09.01.1811

Сын: Фуртак Григорий Симеонович

Отец ребёнка: Фуртак Симеон Захарьевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-PNY6
Рождение ребёнка
08.04.1815

Сын: Фуртак Радион Симеонович

Отец ребёнка: Фуртак Симеон Захарьевич

Рождение ребёнка
12.06.1817

Сын: Фуртак Петр Симеонович

Отец ребёнка: Фуртак Симеон Захарьевич

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