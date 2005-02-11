Карюхина Эмилия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1929
Дата смерти11.02.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1948
Сын: Карюхин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Карюхин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
09.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карюхин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Карюхин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Карюхин Михаил Григорьевич
Смерть
11.02.2005