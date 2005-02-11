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Карюхина Эмилия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1929

Дата смерти

11.02.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1948

Сын: Карюхин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Карюхин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
09.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карюхин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Карюхин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Карюхин Михаил Григорьевич

Смерть
11.02.2005
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