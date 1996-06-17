Шевякова (Ващенкова) Зинаида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевякова (Ващенкова) Зинаида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1927

Дата смерти

17.06.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевяков Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевяков Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевяков Виктор Иванович

Смерть
17.06.1996
Дрезна
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