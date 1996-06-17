Шевякова (Ващенкова) Зинаида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1927
Дата смерти17.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевяков Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевяков Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1996
Дрезна