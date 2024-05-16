Татаренко (Лашина) Мария
Место рождения
Дата рождения25.02.1917
Дата смерти18.10.1990
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1917
Отец: Лашин Пётр
Рождение ребёнка
01.03.1943
Дочь: Ковалева (Татаренко) Валентина
Отец ребёнка: Татаренко Иван
Рождение ребёнка
15.07.1945
Дочь: Коновалова (Татаренко) Антонина
Отец ребёнка: Татаренко Иван
Дмитровск, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.03.1951
Дочь: Денисова (Татаренко) Надежда
Отец ребёнка: Татаренко Иван
Рождение ребёнка
27.04.1957
Сын: Татаренко Александр
Отец ребёнка: Татаренко Иван
Смерть
18.10.1990