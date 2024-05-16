Татаренко (Лашина) Мария 25.02.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татаренко (Лашина) Мария

Место рождения

Фентисово, Золотухинский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

25.02.1917

Дата смерти

18.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1917

Отец: Лашин Пётр

Мать: Лашина Ефросиния Сергеевна

Фентисово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.03.1943

Дочь: Ковалева (Татаренко) Валентина

Отец ребёнка: Татаренко Иван

Рождение ребёнка
15.07.1945

Дочь: Коновалова (Татаренко) Антонина

Отец ребёнка: Татаренко Иван

Дмитровск, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.03.1951

Дочь: Денисова (Татаренко) Надежда

Отец ребёнка: Татаренко Иван

Рождение ребёнка
27.04.1957

Сын: Татаренко Александр

Отец ребёнка: Татаренко Иван

Курск, город Курск, Курская область
Смерть
18.10.1990
Курск, город Курск, Курская область

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