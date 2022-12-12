Ижинова Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ижинова Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1908 ст.

Муж: Ижинов Василий Никитич

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1909 ст.

Сын: Ижинова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ижинов Василий Никитич

Смерть
Неизвестно
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