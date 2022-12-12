Ижинова Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1908 ст.
Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1909 ст.
Сын: Ижинова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Ижинов Василий Никитич
Смерть
Неизвестно