Русских Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950
Рождение ребёнка
25.12.1970
Сын: Русских Эдуард Максимович
Отец ребёнка: Русских Максим Самуилович
Рождение ребёнка
27.04.1974
Дочь: Некрасова Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Русских Максим Самуилович
Рождение ребёнка
05.09.1979
Дочь: Маркова Светлана Максимовна
Отец ребёнка: Русских Максим Самуилович