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Русских Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950

Отец: Ичетовкин Иван Афанасьевич

Мать: Ичетовкина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
25.12.1970

Сын: Русских Эдуард Максимович

Отец ребёнка: Русских Максим Самуилович

Рождение ребёнка
27.04.1974

Дочь: Некрасова Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Русских Максим Самуилович

Рождение ребёнка
05.09.1979

Дочь: Маркова Светлана Максимовна

Отец ребёнка: Русских Максим Самуилович

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