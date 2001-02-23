Омельченко Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко Геннадий Алексеевич

Место рождения

грибково, вологодская обл.

Дата рождения

18.04.1925

Дата смерти

23.02.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1955

Жена: Омельченко (Хлызова) Валентиена Алексеевна

Рождение ребёнка
04.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Омельченко (Хлызова) Валентиена Алексеевна

Рождение ребёнка
28.04.1960

Сын: Омельченко Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Омельченко (Хлызова) Валентиена Алексеевна

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Смерть
23.02.2001
Белогорск, город Белогорск, Амурская область

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