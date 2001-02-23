Омельченко Геннадий Алексеевич
Место рождениягрибково, вологодская обл.
Дата рождения18.04.1925
Дата смерти23.02.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1955
Рождение ребёнка
04.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Омельченко (Хлызова) Валентиена Алексеевна
Рождение ребёнка
28.04.1960
Сын: Омельченко Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Омельченко (Хлызова) Валентиена Алексеевна
Смерть
23.02.2001