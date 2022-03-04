Сгоннов Павел Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгоннов Павел Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сгоннов Юрий

Мать: Сгоннова Елена

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