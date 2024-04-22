Федорова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.11.1907
Дата смерти08.07.1986
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1907
Отец: Федоров Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.11.1928
Дочь: Федорова Галина Степановна
Отец ребёнка: Федоров Степан
Рождение ребёнка
15.08.1933
Дочь: Жохова Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Жохов Григорий Степанович
Бахарино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
08.07.1986