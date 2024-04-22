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Федорова Екатерина Ивановна

Место рождения

Илемцы, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

30.11.1907

Дата смерти

08.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1907

Отец: Федоров Иван Федорович

Мать: Федорова Агафья Никитична

Илемцы, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.11.1928

Дочь: Федорова Галина Степановна

Отец ребёнка: Федоров Степан

Рождение ребёнка
15.08.1933

Дочь: Жохова Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Жохов Григорий Степанович

Бахарино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
08.07.1986
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