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Каратаева Полина Руслановна
Каратаева Полина Руслановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.1979
Пол
Женский
Отец
Каратаев Руслан
1950 г.р.
Мать
Каратаева (Евдокимова) Татьяна Юрьевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1979
Отец:
Каратаев Руслан
Мать:
Каратаева Татьяна Юрьевна
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