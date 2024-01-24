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Каратаева Полина Руслановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1979

Отец: Каратаев Руслан

Мать: Каратаева Татьяна Юрьевна

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