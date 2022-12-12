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Волоконский Игнатий Данилович

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Место рождения

Василевка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Волоконский Даниил Евстафиевич

Мать: не указана

Василевка, Дніпропетровська область
Место жительства
После 1909
Орехово, Одесский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.04.1923

Сын: Волоконский Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Орехово, Одесский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Волоконский Пётр Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1976
Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
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