Волоконский Игнатий Данилович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1976
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Волоконский Даниил Евстафиевич
Мать: не указана
Место жительства
После 1909
Рождение ребёнка
01.04.1923
Сын: Волоконский Павел Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Волоконский Пётр Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1976
Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область