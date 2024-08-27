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Куприян Федоров

Место рождения

Кучук-Пор - Архангельское

Дата рождения

1726

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Куприянов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Максимова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Куприянов Степан Куприянович

Мать ребёнка: Лукерья Максимова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Куприянов Владимир Куприянов

Мать ребёнка: Лукерья Максимова

Смерть
1799

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