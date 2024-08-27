Куприян Федоров
Место рожденияКучук-Пор - Архангельское
Дата рождения1726
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Куприянов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Максимова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Куприянов Степан Куприянович
Мать ребёнка: Лукерья Максимова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Куприянов Владимир Куприянов
Мать ребёнка: Лукерья Максимова
Смерть
1799