Папушенко (Иванова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПапушенко (Иванова) Ирина Михайловна

Папушенко (Иванова) Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1903 ст.

Муж: Папушенко Василий Ильич

Николаевка, Сумська область
По невесте поручитель ИВАНОВ Андрей Михайлович | Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
07.03.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Дарья Андреевна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close