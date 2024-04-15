Папушенко (Иванова) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1903 ст.
По невесте поручитель ИВАНОВ Андрей Михайлович | Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
07.03.1905 ст.
Дарья Андреевна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно