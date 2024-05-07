Володина (Сметанюк) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Сметанюк) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1950

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1950

Отец: Сметанюк Иван Николаевич

Мать: Сметанюк Анастасия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Володин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
27.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Володин Владимир Николаевич

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