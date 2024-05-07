Володина (Сметанюк) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Володин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
27.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Володин Владимир Николаевич